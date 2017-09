Intropia collezione autunno-inverno 2017: il brand rende omaggio a Madrid (FOTO)

Intropia presenta i modelli di questa nuova stagione in una campagna le cui immagini sono state scattate in una casa storica nel cuore della Gran Via. Un omaggio speciale a Madrid e alla ricchezza della sua anima. La vista sulla rinomata affissione della Schweppes, quelle sui tetti bianchi della città, insieme agli interni di un appartamento in stile rétro, sono la location per i look che il brand propone per l’autunno/inverno.

La donna Intropia e la sua passione per i dettagli, l’amore per le emozioni e i riferimenti vintage. I colori pastello, con tocchi e stampe romantiche, inonderanno le prime ore delle fredde mattinate invernali. Le serate, invece, vissute come in un film con capi in velluto e in seta, impreziositi da applicazioni metalliche che si confondono con le luci del cartellone più mitico della città.

Fondato nel 1994, il marchio Intropia si rivolge a donne di carattere, che interpretano la moda come uno strumento attraverso il quale possono esprimere la propria personalità. Il concetto espresso dal nome del marchio è proprio questo: Intropia, formato dalle parole “interiore” e “utopia”.