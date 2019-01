Intervista a Matias Perdomo, chef del Contraste di Milano

Matias Perdomo, chef di origini uruguaiane, classe 1980, alla guida del suo Contraste, ristorante d’alta cucina a Milano. Dopo 14 anni al Pont de Ferr di Maida Mercuri, nel 2015, Mattia lascia l’osteria sui Navigli di Milano e apre il suo ristorante con alcuni amici, il maitre Thomas Piras e il suo secondo Simon Press.



Il suo fascino è indiscutibile. Uno sguardo “tenebroso”, fermo, a tratti malinconico. Sono stata a cena al suo Contraste circa un anno fa per vivere quella che poi si è rivelata una vera esperienza sensoriale che, ancora oggi, ricordo con piacere.

La sua bravura non si discute. Matias è geniale, eclettico, creativo. La sua sala è magia, è arte ed è sintonia tra gli elementi. L’esperienza la si vive al 100% appena si arriva alla porta del ristorante, si varca la soglia e si entra nel mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Meraviglia e stupore, benessere. Da tempo avevo voglia di intervistarlo per Luxgallery. L’occasione è arrivata! Buona lettura.