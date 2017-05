Interno Verde Ferrara 2017, programma: la città apre i suoi magici giardini

Torna a Ferrara l’appuntamento con Interno Verde 2017, la manifestazione che apre i magici giardini della città per un solo fine settimana all’anno. In particolare, quest’anno saranno ben cinquanta gli spettacolari giardini “segreti” che apriranno le loro porte al pubblico così da permettere a tutti i visitatori di apprezzare un lato della bellissima città emiliana solitamente nascosto.

L’appuntamento con Interno Verde 2017 è fissato per il fine settimana del 13 e 14 maggio 2017: durante il week-end che sta per arrivare, quindi, corti rinascimentali ma anche orti urbani e aree verdi cittadine – generalmente ad uso privato – apriranno le loro porte per ammaliare ferraresi e turisti. Promossa dall’Associazione Il Turco, l’iniziativa è resa possibile da tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità per far conoscere una parte della città generalmente nascosta anche agli occhi degli stessi cittadini.

Proiezioni, concerti, laboratori per bambini ma anche performance teatrali, letture ad alta voce e mostre fotografiche – disseminati per i luoghi più belli della città – faranno da cornice a Interno Verde 2017. Patrocinato dal Mibact e dal Fai, il Festival Interno Verde sarà realizzato grazie al supporto dell’IBC della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara: per il programma completo è possibile consultare la pagina web ufficiale.