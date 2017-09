Internet Festival Pisa 2017: date, programma e info della nuova edizione

E’ tutto pronto per la nuova edizione dell’Internet Festival di Pisa, la kermesse che – in un mondo sempre più 4.0 – cerca di indagare i complessi ed intricati rapporti tra la società odierna, internet e le nuove tecnologie. In particolare, questa nuova edizione cercherà di scoprire il #sentiment delle Community Digitali nei confronti di diversi temi.

L’appuntamento con l’Internet Festival di Pisa 2017 è dal 5 all’8 ottobre: come tradizione, la kermesse sarà una quattro giorni durante la quale si farà il punto sulla digitalizzazione della società contemporanea attraverso il racconto della Rete e dei suoi protagonisti, con decine di appuntamenti diffusi su tutto il territorio e numerosi ospiti, tra esperti del settore e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. IF2017 – l’Internet Festival 2017 – sceglie come parola chiave #sentiment e si propone di indagare modelli culturali e di comportamento delle community digitali, coinvolgendo i partecipanti in maniera sempre più diretta.

Durante l’Internet Festival 2017 di Pisa – giunto alla sua settima edizione – il pubblico avrà modo di ammirare installazioni interattive ma anche prendere parte a workshop formativi e showcase esclusivi accompagneranno il pubblico nel futuro del web. Tanti saranno gli argomenti trattati durante IF2017: tra questi le Fake News, la Privacy, i Big Data, l’Impresa 4.0 ma anche il Marketing non tradizionale. Maggiori info e programma completo su www.internetfestival.it.