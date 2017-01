Instagram Stories, dirette video streaming anche in Italia: ecco le novità

Nuova grande rivoluzione in casa Instagram: il celebre social network, visto il successo delle “Stories” in stile Snapchat, si aggiorna dando la possibilità anche agli utenti italiani di caricare video da condividere in diretta streaming con i propri follower. Non solo foto, insomma: Instagram sembra diventare – di giorno in giorno – un social network sempre più completo.

Instagram si aggiorna e aggiunge nuove funzionalità alle “Storie”. Dopo il successo avuto da Snapchat nel corso dello scorso anno, Instagram aveva introdotto “Instagram Stories” ovvero la possibilità di condividere foto e/o video “a tempo” con i propri followers. I contenuti delle “Storie” – a differenza delle classiche foto – non vengono inclusi nella galleria personale bensì rimangono visibili solamente per 24 ore. In breve tempo, le “Storie” sono diventate uno strumento fondamentale per YouTuber, blogger, artisti ma anche per i normali utenti a cui piace condividere pezzi delle proprie giornate. A mesi di distanza, quindi, Instagram Stories si arricchisce dei video in diretta.

Ma come funziona la diretta video streaming su Instagram Stories? Per iniziare la propria diretta basterà cliccare sul simbolo delle “Storie” e selezionare la modalità “Live”. A quel punto sarà possibile registrare il video e – come di consueto – al termine della registrazione sarà altresì possibile selezionare il pubblico di riferimento. Ricordiamo però che la diretta non sarà immediata: Instagram farà partire un countdown di 3 secondi prima di condividere il nostro live.