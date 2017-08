Infiniti Prototype 9: monoposto retrò dal cuore ultra-moderno

Come ogni anno, anche il questo 2017 si terrà l’attesissima Monterey Classic Week, la kermesse dedicata alle automobili durante la quale si tiene il celebre concorso d’eleganza di Pebble Beach. Ma cosa aspettarsi? All’interno del ricco programma – di cui abbiamo già parlato – quest’anno farà il suo debutto anche il concept dell’Infinity Prototype 9.

Ma di cosa si tratta? L’Infinity Prototype 9 altro non è che una concept car nata dalla volontà di unire un design ed uno stile vintage a qualcosa di molto più moderno, proprio come un motore elettrico. La vettura somiglia infatti moltissimo ad una monoposto retrò con chiare ispirazioni alle auto da corsa anni ’40 ma, al suo interno, è possibile trovare un modernissimo motore elettrico ed ecologico.

“Tutto è iniziato con una semplice domanda. Cosa succederebbe se avessimo trovato un’auto nella punta meridionale del Giappone, sepolta in un fienile, nascosta da tutti per 70 anni?” ha affermato in un comunicato ufficiale Alfonso Albaisa, responsabile del design di Infiniti Prototype 9 che verrà presentata il 20 agosto 2017 durante il concorso d’eleganza di Pebble Beach, l’appuntamento più atteso di tutta la Monterey Week. E’ da quella domanda, comunque, che è nata l’idea della concept car che – oltre ad un propulsore elettrico a 148 CV – vanta anche una carrozzeria in acciaio interamente battuta a mano, proprio come si faceva negli anni a cui si ispira la concept car.

