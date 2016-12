Indossare intimo rosso a Capodanno: significato e perché di questa tradizione

Il 31 dicembre si avvicina ed è tempo di pensare all’intimo rosso da indossare a Capodanno: ma vi siete mai chiesti il significato e il perché di questa tradizione? Ecco tutte le ipotesi che spiegano come mai l’ultimo giorni dell’anno è abitudine indossare biancheria intima rossa.

Ogni anno si ripete sempre la stessa storia: appena passato Natale, infatti, le vetrine dei negozi si riempiono di completini intimi rossi, dai più provocanti a quelli più basic. Ma qual è l’origine della tradizione che vuole che a Capodanno si debba indossare intimo rosso? Le ipotesi sul significato e sul perché si indossa biancheria intima rossa a Capodanno sono principalmente due, una che vede le sue origini nella tradizione cinese e una nella Roma antica.

In particolare, secondo alcuni il rosso era il colore utilizzato in Cina per scacciare lo spirito maligno Niàn. I cinesi erano quindi soliti indossare e addobbare le loro case di rosso come buon auspicio per l’anno a venire. Niente spiriti maligni ma significato non troppo diverso per l’ipotesi che vuole l’origine della tradizione di indossare intimo rosso a Capodanno risalente alla Roma antica. In epoca di Ottaviano Augusto, infatti, sembra che i romani erano soliti indossare un drappo rosso in occasione dell’avvento di un nuovo anno, drappo simbolo di potere e fertilità. Anche in questo caso, quindi, il rosso era considerato di buon auspicio.