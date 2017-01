Inauguration day 2017: dove, come, a che ora vedere in diretta l’insediamento di Trump

Tutto è pronto, le proteste non sono mancate, gli stilisti hanno preso posizione fra chi vestirà Melania Trump e chi ne prende le distanze. Come e dove seguire la diretta di questo evento capitale per la storia del pianeta? A che ora italiana si terrà? Ecco tutte le informazioni utili.

Le maggiori testate giornalistiche statunitensi saranno presenti e seguiranno in diretta l’evento, potrete quindi scegliere lo streaming da: CBS NBC News, CBS News, Univision, C-SPAN, Bloomberg Politics, USA Today, and Washington Post. Alle 17.30, ora italiana, Trump terrà il discorso di apertura e diventerà ufficialmente presidente giurando sulla Bibbia di Abraham Lincoln.

Alle 21.00 ora italiana prenderà il via la parata inaugurale in cui Trump e Pence sfileranno per più di 2 chilomentri lungo la Pennsylvania Avenue, che collega il Campidoglio alla Casa Bianca. Sono previste circa 8mila persone. All’una di notte italiana inizieranno i festeggiamenti ufficiali: si apriranno le danze inaugurali, sarà proprio Trump in coppia con Melania, ad aprirle.