Immobili di lusso in Italia: ecco le 5 città più richieste con una sorpresa

Grandi segnali positivi per il mercato immobiliare di lusso: gli acquirenti, anche stranieri, confermano il loro amore per le città italiane. Se in termini di località di villeggiatura è Como con il suo lago a sedurre il mondo i centri urbani più richiesti sono Milano, Roma, Venezia, Firenze e una new entry a sorpresa: Lecce.

Ad affermarlo è il portale luxforsale, che si occupa della promozione di immobili di lusso in Italia e nel mondo. Secondo luxforsale i compratori di immobili di lusso si dividono tra investitori alla ricerca di investimenti conservativi e acquirenti alla ricerca di una dimora di lusso in zone tranquille, vicine al centro e meglio se con un po’ di cultura, capitale soprattutto per i clienti stranieri.

“Lecce risponde perfettamente a questo tipo di esigenza. L’investitore che ha liquidità è alla ricerca di investimenti conservativi nel settore immobiliare, spesso nel centro delle grandi città come Milano, Roma, Venezia e Firenze, dove però trova difficoltà nel trovare il prodotto oppure prezzi decisamente proibitivi. Lecce, invece, ha prezzi più “accessibili” e l’andamento dei prezzi rimane costante, anzi negli ultimi 6/12 mesi si registra un innalzamento, motivo che ha richiamato l’attenzione di diversi investitori. La seconda figura, ovvero quella del cliente alla ricerca della prima o seconda casa in zona tranquilla e vicino alla città vede su Lecce una ampia offerta, che va dal classico appartamento in centro città, fino alla sfarzosa villa o casale nella prima periferia, o al palazzo storico nel caratteristico contesto del centro storico” dichiara Luxforsale.