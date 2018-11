Ilona Staller parla di sesso in una intervista radiofonica. Le sue parole un po’ stupiscono: “Ora il sesso lo faccio solo con la persona giusta” – così l’ex pornostar star e parlamentare – “Il sesso fine a sé stesso non ha senso”, poi lamenta il suo vitalizio decurtato. Cicciolina ai microfoni della trasmissione radiofonica “I Lunatici”, ha parlato del suo passato di attrice a luci rosse ed ex parlamentare. Quanto al sesso e ai sentimenti è stata chiara: ha rapporti solo con “la persona giusta”. Poi la confidenza hot: “Mi piacerebbe innamorarmi di un uomo, con cui fare un sesso sfrenato, in tutte le posizioni”.

L'ex pornodiva, classe '51, ha poi raccontato di un incontro con un uomo avvenuto qualche anno fa, che sarebbe potuto diventare importante: "Tre anni fa ho incontrato un ingegnere italiano, sui 45 anni. Mi stavo innamorando, ma poi ho scoperto che era sposato. Ho preferito lasciar perdere". Oltre al sesso, l'ex pornostar è tornata a parlare del vitalizio che le è stato dimezzato. Le sue, parole di indignazione: "Non è corretto quello che è successo. È anticostituzionale. Ho già depositato il ricorso con il mio avvocato, ora vedremo cosa dirà il giudice. Sono fiduciosa perché insieme a me ci sono oltre 700 ex deputati a cui sono stati decurtati i vitalizi. Io prendevo 2000 euro, ora sono 800. Ditemi voi come faccio a pagare la luce, il condominio, il riscaldamento, le tasse. Io sono costretta a vendere il mio appartamento a Roma. Lo sto vendendo. Un appartamento che ho comprato quando ero pornodiva".