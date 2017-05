Illy Caffè Milano Montenapoleone: inaugurato il suo gourmet all-day-dining

E’ stato inaugurato a Milano il gourmet all-day-dining di illy Caffè. Il flagship store milanese dell’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, infatti, ha presentato la sua proposta food nel locale esclusivo aperto durante il Salone del Mobile 2017.

“Ispirato all’heritage dell’autentico bar italiano, luogo sociale per eccellenza, le cui radici affondano nell’Illuminismo e nel caffè letterario questo nuovo flagship milanese aspira a diventare un punto di riferimento per il ‘global nomad’ alla ricerca della vera esperienza del lifestyle italiano e dei suoi prodotti di altissima qualità” ha affermato Massimiliano Pogliani, AD di illycaffè, a presentazione del nuovo all-day-dining in Via Montenapoleone 19.

Il nuovo locale aperto da illy Caffè sarà aperto tutti i giorni fino alle 23 con un’ampia offerta gourmet studiata per accompagnare sia i clienti milanesi sia quelli internazionali in ogni momento della giornata: dalle prime ore del mattino con la piccola pasticceria, fino a sera con una cucina elegante e sofisticata senza dimenticare il lunch time e aperitivo pomeridiano con piatti leggeri e gustosi. Tra i piatti pensati per la clientela, anche quella più esigente, anche proposte gluten-free o a base dell’inconfondibile blend unico illy come l’orzotto al caffè con baccalà e maggiorana fresca e l’illymisù.