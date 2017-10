Illy Art Collection: nuova collezione lanciata dal fotografo Maurizio Galimberti

Leader nel segmento del caffè di alta qualità, illycaffè ha presentato la sua nuova Art Collection firmata dal fotografo Maurizio Galimberti, ‘instant artist’ lombardo divenuto celebre con i suoi mosaici di Polaroid che scompongono i soggetti in istantanee scattate da diverse angolazioni. Protagonisti della nuova collezione di tazzine sono i luoghi iconici di alcune città italiane, raccontati in una sequenza di inquadrature impresse sulla ceramica dell’inconfondibile tazzina creata da Matteo Thun nel 1991.

In particolare, le tazzine della illy Art Collection by Maurizio Galimberti avranno come protagoniste le città di Trieste, Venezia, Milano, Firenze, Pisa e Roma: una rotta del gusto che dalla città natale di illy porta dritta alla Capitale, nel segno del blend unico del caffè emblema del Made in Italy in tutto il mondo. In questa nuova collezione – perfetta sia per un regalo di Natale sia per servire il caffè in un modo unico e particolare – Galimberti scompone i luoghi simbolo delle città in un racconto di Polaroid amplificando la potenza dell’immagine e moltiplicandone i punti di vista in una visione simultanea che coinvolge lo sguardo dell’osservatore.

Segnaliamo infine che la Maurizio Galimberti illy Art Collection è disponibile nei formati espresso e cappuccino da 2 e 6 tazzine, mug da 2 tazzine e tazzina singola espresso ed è in vendita nei flagship store, negli illy Shop, illy Caffè e online su shop.illy.com.