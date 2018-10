Ilary Blasi parrucca: ebbene sì, i telespettatori più attenti ai dettagli non avevano sbagliato, la conduttrice del Grande Fratello Vip non ha tagliato la sua folta chioma bionda! Si è trattato solo di un cambio look momentaneo ai capelli, come da lei stesso rivelato oggi pomeriggio a Verissimo durante una commovente e insieme divertente intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Quando la showgirl si è presentata nello studio televisivo di Canale 5 con una fluentissima chioma bionda l’arcano è stato subito svelato. New hair look a dire il vero non tanto apprezzato dal popolo della rete, che non le ha certo risparmiato aspre critiche per il nuovo taglio di capelli sfoggiato per dirette del lunedì al GF Vip. Così ci ha pensato direttamente lei, ironica come sempre, a fugare ogni dubbio e a spegnere le polemiche: “Si è vero, ho la parrucca, essere sempre uguali dopo un po’ annoia”. “Porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace cambiare e così mi diverto. Mi sono ispirata alla moda degli anni 50 e allo stile americano. L’unico problema è che devo raggruppare bene i capelli per indossarla”, stupore in studio, poi la Toffanin a voluto ‘toccare con mano’ per scoprire che sì, è tutto vero, Ilary Blasi porta la parrucca!

L’intervista ha preso la piega di una chiacchierata tra due amiche di vecchia data e la padrona di casa, ha riservato a Ilary anche una sorpresa, un servizio a sua firma che racconta Ilary Blasi dall’infanzia fino a oggi, passando ovviamente per la storia d’amore con Francesco Totti. Due minuti la durata del filmato, sufficienti a fare commuovere la Blasi, la quale ha poi rivelato il ‘segreto’ del matrimonio riuscito con l’ex capitano della Roma: “Veniamo entrambi da famiglie semplici, abbiamo sempre dato priorità alle cose vere della vita”. Poi la battuta inaspettata: “Totti vuole cinque figli … Tre figli è un buon compromesso” .