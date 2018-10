Ilary Blasi, il look al GF Vip lunedì scorso ha innescato l’ironia social di molti utenti che non hanno gradito l’abito animalier della conduttrice, tanto meno il suo nuovo taglio di capelli ‘alla Marcuzzi’ e il make up marcatissimo. I più cattivi hanno addirittura osato twittare: “Ilary stasera sembra il Ken umano!”. Critiche dunque per la mise sfoggiata nella seconda puntata in diretta del reality di Canale 5. Sotto il dito dei leoni da tastiera è finito il caschetto biondo platino della Blasi e il vestito indossato, ovvero un abito aderente e lungo, un po’ fuori dal comune, decisamente non in linea con l’indole della conduttrice né tanto meno con i look che ha sempre scelto anche nella passata edizione del reality, molto glamour e con un tocco sempre sexy.

Invece l’abito scelto, un lungo vestito leopardato, accollato, senza gioielli in bella mostra e i capelli a caschetto ed extra lisci, è stato bocciato da gran parte del pubblico che non ha esitato ad esprimersi sui social. Se infatti su Twitter in molti hanno apprezzato la mise della conduttrice, affermando: “Ma quanto è figa Ilary stasera? Adoro il suo nuovo taglio e poi vogliamo parlare del suo look da leopardo?”, anche i suoi detrattori hanno fatto sentire la loro voce: “Il look leopardo solo se sei Shania Twain in “That don’t impress me much”, cara Ilary”, ha scritto un utente sarcastico.

Insomma, la lunga chioma bionda della Blasi è mancata a tanti, e se qualcuno si è chiesto come mai la moglie di Francesco Totti abbia di punto in bianco deciso di darci un taglio così netto, la risposta è arrivata da parte della diretta interessata proprio ieri sera. Durante la puntata di ieri de Le Iene, condotta da Alessia Marcuzzi, Ilary è tornata a salutare la sua vecchia ‘famiglia’ attraverso una video intervista e, tra le altre cose, le è stato chiesto perché abbia cambiato look di capelli. A domanda “Con tutti i soldi che hai la smetti di farti la tinta da sola?”, lei ha risposto: “Sono un po’ rovinati”, rivelando dunque il motivo dell’improvviso cambio di look che aveva indotto molti utenti in rete ad ipotizzare che la conduttrice indossasse una parrucca.