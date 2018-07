Ilary Blasi look in TV: dalle tutine trasparenti ai tacchi vertiginosi, ecco quanto costa vestirsi come la signora Totti

Con il fisico che ha, Ilary Blasi può permettersi di indossare ciò che vuole. Lei lo sa bene, e a Balalika si diverte a osare con i look, giocando con lunghezze e trasparenze e mettendo di volta in volta in risalto le gambe o il décolleté. Solo nell’ultima puntata, a sorpresa, la conduttrice ha scoperto la schiena. L’abito Norma Kamali che Ilary Blasi ha indossato durante la prima puntata dello show, è ammiccante e sorprendente, con un vedo non vedo tra le righe verdi e nere. Molto più esplicite e audaci la jumpsuite rosa e quella nera Mes Demoiselles, che svelano totalmente l’intimo. (Continua a leggere dopo la foto)

E ancora, Ilary Blasi si mostra in tutta la sua perfezione. La tuta nera La Perla seduce con maliziose finestre in pizzo, e si è rivelata perfetta per la battuta sulle mutande di Belen Rodriguez. Se l’outfit nero con gonna a balze e strascico ha tirato fuori l’anima rock di Ilary Blasi, l’abito leopardato Uel Camilo ha fatto emergere il suo lato più aggressivo e ruggente. Una nota va fatta sul rosa, scelto in differenti tonalità, sinonimo di femminilità e grazia. Ma quanto costa vestirsi come la signora Totti? Ecco alcuni esempi:

Sul numero di Chi, intanto, arrivano importanti curiosità sulla famiglia Totti. I rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che Francesco Totti e Ilary Blasi, con una casa di produzione che avrebbe come socia la showgirl, stanno progettando una sit-com (sullo stile “Casa Vianello”) dal titolo “Casa Totti”. Un progetto in via di definizione che potrebbe trasformarsi in un’idea vincente. Ma la moglie di Francesco si dice comunque preoccupata per il primogenito, Christian. Ilary Blasi dice di temere l’ansia di cui teme possa caricarsi il primogenito Christian, già calciatore nel vivaio giovanile della Roma. Come la vive? Con qualche perplessità: “Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so se poi sia così giusto”. Intanto, l’adolescente Christian si allena anche in casa: “Totti è diventato un mammo – racconta Ilary Blasi a La Gazzetta dello Sport – passa le giornate sul divano a guardare i Mondiali. Bada alle figlie più piccole. Il resto del tempo? Gioca a calcio con Christian…”