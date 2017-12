Ilary Blasi a Verissimo in Fine Edge: ecco le immagini della showgirl

Per la puntata di “Verissimo” del 9 dicembre, che ha co-condotto in via eccezionale con Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha indossato un maglione della linea Pre-Spring 2018 di Fine Edge, il Raglan Pull cut out pink in viscosa. Il maglione Fine Edge rappresenta uno dei pezzi di punta della terza collezione del brand di knitwear di Brama Group, nato con la collezione Pre-Fall 2017 e che da allora ha registrato una crescita costante e sostenuta.

La puntata di Verissmo è stata dedicata all’edizione appena terminata del Grande Fratello Vip e ha visto i protagonisti del reality alternarsi in studio e sottoporsi alle interviste di Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Immagini: Courtesy of Brama Group Press Office