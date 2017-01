Il Volo vs Donald Trump: “Non appoggiamo la xenofobia”

Dopo il grande (o presunto) rifiuto di Andrea Bocelli, anche Il Volo dice no a Donald Trump. Il trio di cantanti italiani, infatti, ha esternato il “no” secco al neo-eletto Presidente degli Stati Uniti che li avrebbe voluti esibirsi durante la cerimonia d’insediamento del 20 gennaio.

In particolare, in un’intervista al Corriere della Sera, i tre spiegano “Non siamo d’accordo con le sue idee, non possiamo appoggiare chi si basa su populismo oltre che su xenofobia e razzismo” e aggiungono “Non va criminalizzato chi canterà per Trump, così come chi non lo fa”. Ma cosa potrebbe succedere a Il Volo dopo questo grande rifiuto? A loro dire, il successo che hanno negli USA non dipenderà da questa scelta: “Chi ci ama ci seguirà ugualmente” spiegano convinti della loro decisione. I tre giovani de Il Volo non sono però gli unici ad aver voltato le spalle a Donald Trump: oltre a Bocelli, infatti, anche Gene Simmons, Justin Bieber, Bruno Mars, Katy Perry e Justin Timberlake hanno detto no al neo-eletto Presidente.