Il viaggio di nozze di Pippa Middleton si trasforma in un Royal Tour, a corte storcono il naso

La luna di miele infinita di Pippa inizia a creare frizioni a corte

A diffondere le foto dell’infinita luna di miele di Pippa Middleton è il settimanale Chi, un viaggio di nozze senza fine con il marito, il finanziere James Matthews. Un viaggio di nozze che sembra più un “royal tour”, vista la lunghezza, l’esclusività dei luoghi visitati (dalla Polinesia all’Australia dove hanno alloggiato in una suite da 12mila euro a notte) e il codazzo di fotografi che segue i novelli sposini.

Un viaggio di nozze che contempla anche eventi mondani, come il matrimonio in grande stile degli amici Jöns Bartholdson e Anna Ridderstad, celebrato a Stoccolma, dove hanno partecipato i vip di mezza Europa. Tutta questa attività, però, inizia a far storcere il naso a Buckingham Palace che desidererebbe dalla sorella della principessa Kate un profilo leggermente più basso.

Il protocollo per i reali è un dogma e l’eccesso è sempre stigmatizzato: dopo le nozze di Pippa, che hanno fatto parlare il mondo, il Palazzo si augurava che si tornasse nei ranghi. Invece l’attenzione sulla sorellina della Duchessa pare non avere alcuna intenzione di tornare nell’oblio.