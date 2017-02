Il Principe Harry si mostra con Meghan Markle: spunta un anello e l’imbarazzo a corte è servito

Il principe Harry esce allo scoperto con Meghan Markle: relazione clamorosa che crea imbarazzo a corte

Il principe Harry esce allo scoperto con la fidanzata americana Meghan Markle: il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le prime immagini del secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana, mano nella mano a Londra con la nuova fidanzata. Si è dunque ufficializzata una relazione destinata a dare scandalo, uno scandalo che non si vedeva dai tempi di Edoardo VIII e Wallis Simpson.

Meghan pare stata essere scelta da Harry proprio per sovvertire tradizioni e regole non scritte di corte: oltre a non avere tracce di sangue blu l’attrice è di madre afroamericana e di padre olandese, ha girato non poche scene bollenti, ha un un fratellastro che è recentemente stato arrestato ed è divorziata.

L’anulare della mano destra di Meghan è ora sotto i riflettori per via di un anello d’oro – recentemente spuntato – la cui forma ricorda una H, iniziale di Harry. I tabloid britannici si sono scatenati ipotizzando un matrimonio entro fine anno…chissà se la regina concorda.