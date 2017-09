Il Principe Harry e Megan Markle: prima uscita pubblica durante gli Invictus Games di Toronto

Nonostante le presunte polemiche da parte di Buckingam Palace e i dubbi di Kate Middleton – sempre più intenzionata a conservare le tradizioni della Corona inglese – il Principe Harry e Megan Markle sono stati immortalati insieme e mano nella mano durante la loro prima uscita pubblica ufficiale.

Niente più paparazzi o indiscrezioni, la relazione tra il Principe Harry e Megan Markle sembra essere oramai più che ufficiale. Il secondogenito di Carlo e Diana, durante gli Invictus Game di Toronto, è apparso infatti mano nella mano con la fidanzata. Sebbene a molti possa sembrare un avvenimento di poco conto, la loro pubblica apparizione agli Invictus Game di Toronto sarebbe la prova schiacciante del matrimonio imminente.

La relazione tra il Principe Harry e Megan Markle – sebbene i due sembrino più innamorati che mai – ha risentito, nel corso dei mesi, delle polemiche provenienti da Buckingam Palace. In particolare la Regina Elisabetta, così come la Duchessa di Cambridge, sarebbero poco inclini a questo matrimonio a causa del passato di attrice della giovane. Nonostante questo, però, il Principe Harry sembra oramai più convinto che mai che Megan Markle possa diventare una moglie ideale. Non rimane quindi che attendere l’annuncio ufficiale delle loro nozze…

I love watching tennis. So do Prince Harry & Meghan Markle. Shot for VF.com #InvictusGames #meganmarkle #princeharry Un post condiviso da Christopher Wahl (@wahlchristopher) in data: 25 Set 2017 alle ore 14:10 PDT

In copertina, credit: Kensington Palace on Instagram