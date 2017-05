Il Principe Harry avrebbe chiesto alla regina il permesso per sposare Meghan Markle

Galeotto il matrimonio di Pippa Middleton: secondo il protocollo reale soltanto le consorti o le fidanzate ufficiali possono accompagnare i membri della casa reale in queste occasioni. Perciò si era inizialmente supposto che l’attuale fiamma di Harry sarebbe stata assente, quantomeno durante la celebrazione ufficiale.

Invece le bella Meghan Markle è atterrata a Londra e tutta la stampa dà ormai per certa la sua presenza al matrimonio in veste ufficiale di fidanzata del principe Harry. Ma le notizie non sono finite qui: stando a quanto scritto dall’autorevole Telegraph pare, il condizionale resta d’obbligo, che il secondogenito di Carlo e Diana abbia chiesto alla regina Elisabetta il permesso di sposare l’attrice con la quale si frequenta da poco meno di un anno. La presenza di Meghan alle nozze di Pippa potrebbe essere già un indizio circa la risposta della sovrana.

La questione resta delicata in quanto la Markle ha un passato abbastanza movimentato, nella sua famiglia ci sono stati vari problemi con la giustizia, non è britannica bensì statunitense, è più grande di Harry e durante la sua carriera di attrice non ha lesinato scene seduttive. Insomma, lo scandalo a corte è servito.