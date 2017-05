Il Principe Filippo si ritira a vita privata: Buckingham Palace spiega la situazione, il Sun lo dà per morto

C’è stata una riunione d’emergenza, convocata da Lord Chamberlain e dal braccio destro di Sua Maestà, il segretario privato Sir Christopher Geidt. Talmente insolita da alimentare i sospetti circa una possibile dipartita di uno dei componenti della coppia reale. A dare il colpo di grazia alla situazione è stato il Sun, che in mattinata ha pubblicato la notizia della morte del Principe Filippo

a 95 anni, prontamente smentita dall’account ufficiale dall’account della Royal Family.

Semplicemente Filippo, all’età di 95 anni, andrà in pensione. Non presenzierà più ad alcun evento pubblico se non per suo espressa volontà. Finisce l’era del marito sempre un passo dietro alla Regina. Ed è proprio Elisabetta che fa sapere di appoggiare completamente il consorte in questa decisione. Filippo aveva già goduto di una “riduzione” sugli impegni istituzionali ai quali era chiamato a prendere parte, trasferendo a membri più giovani della famiglia reale, come il principe Carlo e il figlio William, l’incombenza. La regina, invece, resta stoicamente ancorata al suo ruolo e non indietreggia di un passo.

Il Primo Ministro Theresa May ha commentato l’episodio: “A nome di tutto il Paese, voglio offrire la nostra più profonda gratitudine e buoni auguri a sua altezza reale il duca di Edimburgo a seguito dell’annuncio di oggi che si ritirerà dagli impegni pubblici in autunno, che è stato saldo sostegno a sua maestà la regina dando un contributo al nostro Regno Unito, al Commonwealth e al mondo” che sarà di enorme beneficio per gli anni a venire“.