Il Morgan furioso: la vendetta su Mike Bird che pecca di presunzione, gli assegna un brano terribile

Morgan come direttore artistico della squadra bianca di Amici 2017 non ha certo intenzione di passare inosservato. Nel suo mirino è finito l’allievo Mike Bird che non conosce Sergio Endrigo e polemizza sui Pink Floyd. Questo atteggiamento poco umile e che non mostra grandissima cultura musicale ha fatto storcere il naso al musicista, noto per le sue intemperanze.

Morgan ha quindi deciso di prendere la situazione di petto, facendo abbassare la cresta al ragazzo, mettendolo davanti a una scelta abbastanza difficile. O se ne va a casa, o rinuncia a cantare durante il serale, oppure esegue “Il ballo del qua qua”.

Mentre la rete insorge difendendo il ragazzo e giudicando Morgan troppo duro va anche ricordato che Mike Bird ha apostrofato la stella dell’Opera di Parigi, Eleonora Abbagnato come “La ballerina” e non si è tirato indietro neppure quando è stato il momento di criticare Ermal Meta qualificandolo come “uno che non capisce niente”, anche se le parole esatte sono state ben più volgari. Insomma, non resta che augurare al buon Mike Bird la metà della carriera che hanno avuto “La ballerina” e il “cantante che non capisce niente”.