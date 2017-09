Il modo più spettacolare per chiudere l’estate: a cena presso il ristorante “Grotta Palazzese”

di Chiara Giacobelli

Dire che si tratta di uno dei ristoranti più suggestivi, di lusso e affascinanti in cui sia mai stata non basta affatto a rendere l’idea della meraviglia di cui stiamo parlando. Il quotidiano La Repubblica lo ha inserito tra i 15 ristoranti con vista mare più belli del mondo, mentre nella lista dei Cave Restaurant stilata dal portale Horeca si trova niente meno che al primo posto; non solo, il luogo in cui è collocato è talmente raro e di valore da essere in via di valutazione per il possibile inserimento tra i beni Patrimonio Unesco.

È arrivato il momento di svelarvi che il protagonista del nostro articolo di oggi è il Ristorante Grotta Palazzese a Polignano a Mare (in Puglia), costruito all’interno di una strepitosa cavità naturale nel contesto del Geo Parco Marino.

Stavolta è proprio il caso di dire che le immagini parlano da sole e probabilmente saranno esse stesse a conquistarvi, se le parole non bastano. Io posso solo limitarmi a suggerirvi, prima della fine dell’estate, l’esperienza di una cena romantica a lume di candela in uno scenario che non troverete da nessun’altra parte, per quanto si possa cercare. Il locale, infatti, è aperto da maggio ad ottobre e pertanto avete ancora diverse settimane per prenotare un tavolo sulla terrazza coperta dal soffitto della grotta; volendo potrete anche fermarvi a dormire nell’omonimo hotel che, dopo lavori di ristrutturazione, riaprirà per la prossima stagione estiva.

La prima ragione per cui Grotta Palazzese merita una visita è l’ambientazione, di cui abbiamo già fatto intuire la capacità di lasciare gli ospiti a bocca aperta. Ci troviamo a picco sul blu del mare Adriatico, tra rocce e grotte che avvolgono l’intero spazio adibito a sala ristorante; i tavoli bianchi poggiano su un piano di legno e sono illuminati da lampade soffuse, il cui alone in alcuni angoli incontra una particolare colorazione dovuta all’acqua che dal basso si riflette verso l’alto della cavità.

Una seconda motivazione è l’atmosfera, romantica e raffinata, creata non soltanto dalla magia del luogo, ma anche dal servizio impeccabile offerto dai gestori e dalla tipologia di clientela (dress code rigidamente elegante). Cura dei dettagli; arredamento in armonia con la natura circostante, in modo da far sembrare il tutto ben amalgamato e non artificiosamente costruito su una nicchia privilegiata; non ultimo la lunga storia, dal momento che qui sin dal 1700 i nobili dell’epoca organizzavano eventi, feste, cene e altre occasioni per godersi il più bel gioiello della Puglia. Questi momenti sono stati immortalati da viaggiatori inglesi e francesi del XVIII secolo attraverso dipinti e cronache dei loro viaggi che includevano, tra le poche tappe nel Sud, proprio la grotta Palazzese (al tempo denominata Grotta di Palazzo).

Terzo motivo, infine, il cibo ovviamente. Una bontà per i palati amanti del pesce, fresco e proposto in abbinamenti ricercati, con accurata spiegazione da parte del maître. Si va dagli antipasti ai primi a variegati secondi di ottima qualità, per terminare con dessert e un vino in accompagnamento. Quasi superfluo dire che il ristorante è molto richiesto, per cui la prenotazione con un certo anticipo è fortemente consigliata, specie di sera, quando le luci del tramonto unite a quelle artificiali danno vita a uno spettacolo davvero unico e incantevole.

Informazioni utili.

Grotta Palazzese

Via Narciso 59

Polignano a Mare (Bari)

Tel: +39 (0)80 4240677

Web: www.grottapalazzese.it

Mail : grottapalazzese@grottapalazzese.it