Il Bisonte nuova apertura a Parigi: il marchio fiorentino fa tris in Francia

Quello di Rue Saint-Roch è, infatti, il terzo punto vendita in città, accanto alle due boutique storiche di 17 Rue du Cherche-Midi e 11 Galerie Vèro Dodat, aperte nella Ville Lumière a metà degli anni ‘80. Wanny Di Filippo, fondatore ed anima del brand, ama particolarmente questa città dall’anima bohèmienne che rispecchia da sempre lo stile unico de Il Bisonte.

Il pop-up parigino, aperto ad inizio Febbraio, sarà inaugurato durante la Paris Fashion Week a marzo 2018 e chiuderà il prossimo 30 Giugno, nella logica di offrire un spazio che, seppur temporaneo, rappresenti ed incarni il percorso di revamping intrapreso dal marchio già dallo scorso anno.

Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 80 mq distribuiti su due piani ed è stato ideato dallo studio di architetti Vudafieri Saverino Partners per mantenere coerenza e linearità con la più recente apertura milanese in via Santo Spirito 14. Lo spirito ironico e unconventional del brand si respira nell’arredo e in tutti i dettagli che ne arricchiscono il layout, celebrando la personalità unica di Wanny Di Filippo e i valori di marca. Il piano terra è dedicato all’esposizione della collezione di accessori e piccola pelletteria uomo e donna e si caratterizza per l’iconico tessuto rigato multicolore su pavimenti e pareti. Al centro della stanza si fa notare per la sua originalità un tavolo e la sagoma-adesivo che ritrae Wanny Di Filippo a dimensione reale, in posa sullo specchio.

Continua la collaborazione artistica con il creativo Felice Limosani che ha animato il soffitto del pop-up con una scultura di pendenti iridescenti in un affascinante gioco di luci ed ombre, la vetrina, attraverso i suoi cartoni animati che giocano con la figura del fondatore ed il secondo piano, dove, attraverso una selezione di vinili da lui curata, sarà possibile ascoltare musica ed immergersi in una vera esperienza Il Bisonte.