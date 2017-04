Ikea, a Roma il primo pop-up store: negozio temporaneo dedicato alla cucina in pieno centro

Ha aperto a Roma il primo pop-up store italiano di Ikea, negozio temporaneo che – grazie ad una innovativa formula commerciale – permette di rendere l’assortimento più accessibile a un numero sempre maggiore di persone. Protagonista dello store romano sarà la cucina: i clienti potranno infatti trovare dalle proposte di arredamento sino a quelle per la mise-en-place o ai tessuti. Da non dimenticare, poi, anche il concept innovativo dell’ambiente che renderà l’esperienza di acquisto ancora più innovativa grazie alla presenza delle più avanzate tecnologie.

“Abbiamo Roma nel cuore ed è per questo che abbiamo scelto di aprire qui il nostro primo Pop-Up Store, nella splendida città che ci ha accolto 17 anni fa quando abbiamo inaugurato il primo negozio. Quello di Roma è un mercato per noi maturo, presidiato da due negozi, un pick-up & order point e un terzo negozio in arrivo. L’obiettivo è rendere l’esperienza d’acquisto sempre più accessibile, con format diversi che incontrino le esigenze dei nostri consumatori, sia nei touch point fisici sia in quelli online, sia nella multicanalità che coniuga entrambi gli aspetti” ha affermato Belén Frau, Amministratore Delegato di IKEA Italia durante la presentazione del primo pop-up store del brand nel cuore di Roma. Questo nuovo negozio, interamente dedicato al mondo della cucina, è solo l’ultimo esempio dell’impegno di Ikea nell’esplorazione della multicanalità: l’obiettivo è infatti quello di sperimentare nuove formule per andare incontro alle esigenze dei consumatori ma anche al nuovo trend che vede una compenetrazione tra negozio fisico ed e-commerce.

Il pop-up store Ikea di Roma, primo in assoluto in Italia, rimarrà aperto sino al 27 giugno e affiancherà sia gli store tradizionali, nei quali è da poco attivo anche il servizio di “clicca e ritira”: quest’ultimo permette ai clienti di acquistare e pagare comodamente online e ritirare poi i prodotti nello store fisico più comodo alle proprie esigenze. Il Lazio è una regione fondamentale per Ikea Italia: solo nel corso del 2016, infatti, sono state ben il 10,45% del totale le vendite fatte online in Lazio.

Credit: Ikea Italia/Twitter