Ignazio Moser gossip news: “Mi separerò da Cecilia. In me c’è il desiderio di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi”, così il ciclista trentino ex gieffino in una recente intervista rilasciata durante la puntata di “Rivelo” su Real Time. Confermata dunque l’indiscrezione giornalistica che girava da giorni e dava Moser in procinto di entrare nel cast della prossima edizione del reality targato Mediaset.

Il suo desiderio, certo, cozza con l’amore per Cecilia Rodriguez dalla quale non si separa più da un anno, da quando, cioè, tra loro nacque l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. “Spero diventi la mamma dei miei figli perché la amo, ma io non sono un membro della sua famiglia e sono libero di fare delle scelte. Ad ogni modo stiamo progettando il matrimonio che faremo sicuramente in Trentino. Non c’è ancora una data…”, ha detto il bell’Ignazio. Lui e la sorella di Belén Rodriguez fanno sul serio, dunque. Qualora l’ex gieffino partisse per l’Honduras, certo è che la sua love story con Cecilia sarà messa a dura prova.