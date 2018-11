Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi? Si parla già della data e della location delle nozze, evento atteso nel 2019 dai fan della coppia tra le più social del momento. Il figlio dell’ex ciclista Francesco e la popolare showgirl sono fidanzati da oltre un anno, da quando scoccò la scintilla tra loro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Il 26enne di Trento si sarebbe sbilanciato durante un’intervista a Novella 2000: “Non manca molto, lei è una persona meravigliosa”. Presto dunque i due fidanzati potrebbero pronunciare il fatidico ‘sì’. Sposi in estate, così vuole il gossip di queste ore. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono innamoratissimi, fatti l’uno per l’altra e vivono un idillio da un anno a questa parte. I due – sempre secondo i rumors – sarebbero già nel pieno dei preparativi delle nozze che saranno celebrate in Trentino, in Val di Cembra. “Penso tante cose di lui” – ha rivelato la Rodriguez al Maurizio Costanzo Show, parlando di Moser – “è una persona meravigliosa e sono stata fortunata a trovarlo. Ci amiamo e stiamo bene insieme” – aveva poi aggiunto Ignazio – “ma abbiamo i nostri scontri, come tutte le coppie”.

Nei giorni scorsi si era parlato del bel ciclista in relazione a delle foto che lo ritraevano senza Cecilia e in compagnia di una donna bionda. Si era vociferato circa un presunto tradimento ma lui ha subito seccamente smentito con un post nelle Instagram Stories, spiegando che la “misteriosa ragazza” non è altro che Cristina Lodi, sua manager. La notizia era rimbalzata da un sito di gossip all’altro dopo che il settimanale Vero aveva diffuso tre scatti dei due in giro nella Capitale. “Non sapevo che fossi diventata ‘la misteriosa ragazza bionda’. Che poverini, se non sapete cosa scrivere fate un articolo sulle vostre psicopatologie e sulla vostra incompetenza come giornalisti di gossip”, aveva scritto Moser taggando nel post anche la manager coinvolta nel gossip infondato. Cecilia Rodriguez può dormire sonni tranquilli, dunque, e prepararsi per le nozze!