Cecilia Rodriguez gossip: il suo fidanzato Ignazio Moser è stato sorpreso insieme ad una ragazza bionda per le strade di Roma. Di chi si tratta? I due camminano in strada, poi si salutano e si baciano sulla bocca, almeno così pare dalle foto. Tre scatti in sequenza che il settimanale Vero ha pubblicato in esclusiva ed hanno fatto scatenare il gossip. L’ex gieffino, che da un anno fa coppia fissa con la sorella di Belén, di recente aveva con lei festeggiato il primo anniversario della loro love story. Un amore social, costellato di scatti romantici di coppia in scenari da sogno, suggellato dalle parole della bella Cechu con questa dedica d’amore su Instagram: “Sarò pesante, ma ho sempre bisogno di dirti quanto ti amo, di dirti quanto mi manchi appena te ne vai, di dirti quanto importante sei per me! Grazie, tu lo sai”.

E proprio durante una delle assenze della fidanzata, spesso fuori per lavoro impegnata in shooting fotografici anche fuori dall’Italia – l’ex ciclista figlio di Francesco Moser si è ‘consolato’ con una avvenente fanciulla, altissima e dalla bionda chioma fluente. Solo amici? Non lo sappiamo, ma certo è che Cecilia Rodriguez, notoriamente gelosissima del suo uomo, non avrà gradito quegli scatti.