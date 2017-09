Ifa 2017 Netgear, tutte le novità presentate a Berlino (FOTO)

In occasione dell’Ifa 2017 a Berlino, Netgear ha presentato tutte le novità che saranno immesse prossimamente sul mercato Tech. L’azienda, leader nella fornitura di soluzioni di networking domestiche e per le piccole e medie imprese, presenta una serie di nuovi prodotti che sono già visionabili presso lo stand FirstWise (Hall 3.2 – Stand 202) di Ifa 2017.

Netgear Orbi Pro (SRK 60)

Sistema WiFi Tri-Band con tecnologia brevettata Fastlane3, Orbi Pro si inserisce all’interno della gamma Orbi come prima soluzione WiFi progettata appositamente per i proprietari di piccole imprese che può essere installata in totale autonomia. Il primo sistema WiFi “fai da te” che risolverà tutti i problemi di connessione senza che siano necessari interventi strutturali sulla rete, cablaggi o un’installazione professionale.

Netgerar Arlo Baby

Nuovo membro della famiglia Arlo, questa videocamera baby monitoring all-in-one è dotata di videocamera HD, riproduttore musicale di ninna nanna, luce notturna multicolor, batteria ricaricabile e sensori dell’aria. Grazie alle molteplici funzionialità smart per il monitoraggio del bambino e con un “look” adatto alle stanze dei più piccoli, Arlo Baby è il perfetto aiutante per garantire la sicurezza dell’intera famiglia.

Netgear Arlo Go

Si tratta del primo dispositivo mobile smart IoT della famiglia Arlo con connessione LTE, Arlo Go è una telecamera di sorveglianza che può essere connessa alla rete telefonica mobile e posizionata praticamente ovunque, senza la necessità di essere collegata ad una rete WiFi. 100% senza fili, HD, con tecnologia di connessione 4G LTE integrata nonché visione notturna, audio a due vie e batterie a ricarica rapida, Arlo Go fornisce agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e pratico da utilizzare sempre e ovunque.

Netgear Range Extender Nighthawk X6S (EX8000)

Il nuovo Extender WiFi Tri-band con tecnologia brevettata Fastlane 3 presenta nuovi miglioramenti in termini di copertura, prestazioni e convenienza e soprattutto con un solo nome di rete e un roaming a flusso continuo, senza sostituire il router esistente. Utilizzando sempre lo stesso nome e la stessa password anche quando si passa dal segnale router a quello dell’extender Nighthawk X6S, i dispositivi si connetteranno automaticamente al segnale più forte mentre ci si sposta tranquillamente per la casa.

Netgear Router Nighthawk X6S (R8000P)

Nuova e avanzata versione del router Nighthawk X6, il modello X6S con WiFi tri-band e tecnologia MU-MIMO è progettato per il gaming, lo streaming e la navigazione ed è ideale per lo streaming simultaneo da più dispositivi WiFi collegati alla rete domestica. Il Nighthawk X6S offre la maggiore connessione WiFi combinata oggi disponibile, raggiungendo 4Gbps, ed è dotato di un potente processore dual core da 1,8 GHz a 64 bit di nuova generazione e di altri tre offload.

Netgear Switch GS724TPv2

Lo switch Smart Managed Pro Gigabit PoE+ a 24 porte che rappresenta una soluzione di switching ideale anche per le piccole e medie imprese più avanzate e alla ricerca di una migliore combinazione tra funzionalità, prestazioni e valore, soprattutto nei settori ospedaliero, education e retail.