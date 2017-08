IFA 2017 Berlino: le novità più attese della nuova edizione

Al via domani l’IFA 2017 di Berlino, la nuova edizione della più importante fiera europea dell’elettronica e dell’hi-tech. Ma cosa aspettarsi quest’anno? Come sempre, anche in questo 2017 l’IFA sarà la vetrina sia di grandi ed attesi lanci sul mercato sia delle novità più strane del panorama dei gadget tecnologici. Ecco quindi le prime indiscrezioni in attesa dell’apertura della fiera che, ricordiamo, si terrà dall’1 al 6 settembre 2017.

Smartphone, smartwatch ma anche frigoriferi, aspirapolveri e robot: questo è molto altro è l’IFA 2017, l’attesissima fiera europea dedicata al mondo della tecnologia. Nonostante l’apertura sia fissata per domani, LG e Samsung hanno già svelato i loro prodotti di punta della prossima stagione. In particolare, Samsung ha presentato ieri i nuovissimi Gear Sport e Gear Fit 2 Pro, due orologi intelligenti dedicati agli sportivi e che strizzano l’occhio a tutti gli appassionati di nuoto. I wearable del colosso sud coreano, infatti, sono pensati per resistere sino a 50 metri di profondità: la partnership con Speedo, invece, garantisce ai nuotatori di poter monitorare costantemente i propri progressi in acqua.

Nella mattinata di oggi, 31 agosto 2017, l’IFA di Berlino è stata la vetrina di presentazione dell’attesissimo LG V30, uno smartphone premium che – rispetto ai predecessori – presenta l’esclusivo display OLED Full Vision con bordi arrotondati che garantisce prestazioni cinematografiche supportate anche dal comparto audio d’eccellenza. Il nuovo device LG si presenta con una scocca in alluminio e vetro, elegante per ogni occasione e che nella parte posteriore rende ben visibile il doppio sensore della fotocamera con lenti in vetro.