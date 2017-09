IFA 2017 Berlino: i 5 gadget hi-tech da non farsi sfuggire assolutamente

Si è conclusa ieri l’IFA 2017, l’appuntamento europeo più importante per tutti i produttori di apparecchi e gadget hi-tech. Dagli aspirapolvere ai sistemi di domotica, sono state tante le presentazioni che hanno stupito Berlino anche se – come spesso accade – sono stati i device mobili ad essere tra i più discussi e chiacchierati così come anche i wearable, dispositivi indossabili a cui si dedicano oramai sempre più marchi.

Nonostante questa premessa, abbiamo voluto raccogliere i 5 migliori gadget hi-tech presentati all’IFA 2017 di Berlino, capaci di regalare un panorama completo della rivoluzione tecnologica in atto. Iniziamo quindi da Sony che, oltre a proiettori per l’Home Cinema e altri device, ha presentato le sue WF-1000X sono: si tratta di auricolari bluetooth piccolissime, risposta agli AirPods di Apple dalle quali però si distingue per un ottimo sistema di cancellazione del rumore. CAT ha presentato invece S41, uno smartphone ultra-resistente capace addirittura di funzionare come power bank per altri dispositivi: oltre a resistere all’acqua e agli urti, infatti, il device ha al suo interno una batteria da 5mila mAh che dovrebbe garantire un’autonomia di 44 giorni in stand-by o di 38 ore di conversazione in 3G.

Conosciuta da tutti per il suo bracciale fitness, Fitbit ha lanciato a Berlino il suo primo smartwatch. Fitbit Ionic nasce con tutte le funzioni dedicate al fitness ma ha ovviamente una marcia in più: sebbene il design risulti forse troppo squadrato, lo smarwatch è già diventato uno dei primi rivali di Samsung Gear e dell’Apple Watch. Tra le feature che lo contraddistinguono segnaliamo il pulsossimetro, capace di controllare i livelli di emoglobina nel sangue. Click and Grow è invece un sistema di vasi “intelligenti”, perfetti per la cura delle piante da davanzale in modo “smart”. Infine, come non parlare della nuova stmpante 3D di XYZprinting? L’azienda – già celebre nel mondo delle stampanti 3D “da casa” – ha presentato a Berlino la stampante Da Vinci Color che, come intuibile dal nome, è in grado di stampare a colori grazie alla tecnologia 3DColorJet che combina il getto d’inchiostro al normale filamento.

In copertina: CAT S41