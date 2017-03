Identità Golose 2017, date e programma

Tutto pronto per Identità Golose 2017.

Da sabato 4 a lunedì 6 marzo 2017 gli spazi del Mi.Co., in via Gattamelata a Milano, ospiteranno la tredicesima edizione del congresso dedicato alla cucina d’autore.

A fare da fil rouge a Identità Golose 2017 il tema della libertà e del viaggio, attorno al quale si animerà il dibattito. Come sempre, protagonisti assoluti, i protagonisti del settore, chef e guru provenienti da tutta Italia e dal mondo intero per condividere idee, progetti e tendenze, un appello insomma alla condivisione di idee, culture, prodotti e cucine.

Fittissimo il programma di Identità Golose 2017 che vedrà alternarsi sui palchi delle sale del congresso nomi come Massimo Bottura, Carlo Cracco, Massimiliano Alajmo, Heinz Beck, Enrico Crippa, Davide Oldani e molti altri ancora compresi i giovani più promettenti della cucina made in Italy.

Non mancheranno le sessioni speciali dedicate agli approfondimenti tematici, dal Dossier Dessert agli appuntamenti dedicati alla pasta o alla pizza passando per Identità di formaggio, Identità di gelato, Identità naturali, Identità di Montagna e Identità di Mare senza dimenticare un omaggio alla regione ospite, la Lombardia, nell’anno dell’East Lombardy capitale della gastronomia europea.

Per saperne di più:

www.identitagolose.it