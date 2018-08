Idee viaggio, vacanze in Umbria: Spello, il borgo ‘rosa’ e il suo tripudio di fiori

L’Umbria e i sui borghi medievali, una meta ideale per chi concepisce le vacanze come occasione di relax e pace. Vi consigliamo di visitare il borgo medievale di Spello, ne rimarrete rapiti tanto è bello! Spello è un comune di poco più di 8mila abitanti della provincia di Perugia; sorge ai piedi del Monte Subasio, in Umbria. Fu fondata dagli Umbri e poi passò sotto il controllo dell’Impero romano; le tracce sono rimaste nella struttura stessa del borgo, tra cui le mura e le antiche porte di accesso, come le Torri di Properzio. Caratteristiche le sue casupole rosa: il paese è stato infatti edificato con il calcare rosato dello stesso monte Subasio, e ciò conferisce alle abitazioni un colore spettacolare al calar del sole.

L’infiorata di Spello: tripudio di profumi e colori

Spello è famosa per le sue infiorate, ogni anno in coincidenza con la festa del Corpus Domini. Le sue stradine da maggio a luglio si incorniciano di fiori ed offrono ai visitatori uno spettacolo unico. L’Infiorata è una tradizionale manifestazione che consiste nel preparare tappeti fatti con fiori o parti di essi rappresentanti figurazioni e motivi ornamentali liturgici. I vicoli del borgo in quell’occasione diventano vere e proprie opere d’arte. Oltre alla tradizione dell’Infiorata a maggio, a Spello l’uso dei fiori per abbellire case e viuzze va in scena anche nei mesi di giugno e luglio, quando tutto il borgo partecipa alla manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli fioriti’, in cui gli abitanti si sfidano ad abbellire con i fiori balconi e vicoli, rendendo il paese un vero spettacolo!

La tre porte di Spello tra storia e leggenda

In epoca romana l’imperatore Augusto conferì a Spello il titolo di Splendissima Colonia Julia. Spello è famosa per le sue tre porte di accesso al borgo: la Porta Consolare, la Porta Urbica e la Porta Venere di epoca augustea. Ancora, i resti da segnalare sono la cinta muraria, che servì da fondamenta a quella medioevale, quelli del teatro, dell’anfiteatro e delle terme. La più famosa è la Porta Venere con le Torri di Propezio. Principale porta di ingresso alla città, la Porta prende il nome dal ritrovamento di un busto di Venere nel vicino tempio di Fidelia; consta di tre archi con ai lati due torri (ora visitabili perché restaurate di recente). Alla Porta Urbica è associata una leggenda legata al paladino Orlando che sarebbe stato tenuto prigioniero in uno stanzone attiguo a Porta Venere. Dei simboli presenti sul muro di destra della Porta Urbica ne proverebbero la sua permanenza in quella prigione. Segni mai davvero univocamente decifrati …