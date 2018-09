Idee viaggio, vacanze in Umbria: due percorsi naturalistici da fare assolutamente

La seconda meta che vi consigliamo per fare indimenticabili camminate è l’area circostante Polino, comune vicino Terni. Luogo ideale per escursioni e percorsi in bicicletta: l’itinerario ha inizio a Colle Fergiara, perfetto per delle gite in primavera, quando i colori dei fiori esplodono rendendo un incanto il paesaggio circostante. Da lì si arriva al Salto del Cieco, antica dogana che in passato divideva lo stato pontificio e il regno borbonico. Ivi hanno sede alcuni ruderi. Si arriva a Polino, comune di 250 anime ubicato a circa 830 m di altezza, in passato feudo della famiglia ternana Castelli che la utilizzò come roccaforte. Il castello, la fontana e la torre Oesina sono i monumenti che caratterizzano il centro storico. Tutt’intorno una cornice verde d’eccezione data dai monti Coscerno e Aspra. Se avete tempo e modo, fate un salto al Colle Bertone, una località arroccata su rocce, intorno alle quali si trovano i resti dei cosiddetti gigli e ricci di mare. La vetta più alta della zona è quella del Monte La Pelosa da cui si può ammirare il panorama tra la Valnerina, l’Appennino centrale, i monti Sibillini, della Laga e del Gran Sasso.

