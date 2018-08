Idee viaggio, vacanze in Sicilia: l’accogliente borgo marinaro di Marzamemi

Cosa vedere a Marzamemi? Irrinunciabile la tappa alla Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari, a due passi dal borgo, dove sono presenti anche ruderi di epoca greca. Nella riserva da ammirare la Torre Sveva e la Tonnara di Vendicari. In città è da visitare la Tonnara di Marzamemi, che spesso ospita degli eventi. Da non dimenticare che Noto e Siracusa sono a un passo; per chi invece preferisce il mare e non vuole spostarsi, a Marzamemi c’è un piccola spiaggetta poco frequentata. Per chi vuole fare le escursioni in mare si consiglia la gita alla Spiaggia dell’Isola delle Correnti, dove si incontrano le acque del Mar Ionio e del Mar Mediterraneo. La sera Marzamemi si veste di magico: la sua piazzetta caratteristica si popola di gente. Accogliente e colorata, spesso è stata scelta come location di spot pubblicitari. Con le sue casupole in pietra e gli infissi in legno di colore blu, abbraccia i visitatori e regala momenti davvero indimenticabili. Una cornice perfetta caratterizzata da splendidi vasi di gerani rossi che rimarrà scolpita nei vostri ricordi di viaggio!