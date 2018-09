Idee viaggio, vacanze in Puglia: Castel del Monte, la fortezza dei misteri

Idee viaggio, vacanze in Puglia: regione magnifica ricca di bellezza, in senso la lato. Mare, natura, pregiate opere d’arte e massiccia presenza di siti archeologici. La Puglia è una terra tutta da scoprire e oggi vogliamo consigliarvi un luogo da visitare: il suggestivo e affascinante Castel del Monte, sito a 60 km da Bari. La fortezza fa parte dei 54 siti italiani che l’Unesco ha inserito nel 1996 nel World Heritage List. Il castello venne fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo; con la sua massiccia struttura ottagonale, domina il tratto delle Murge occidentali situate a 18 km da Andria.

Castel del Monte in Puglia, patrimonio dell’umanità

Quando arrivi dinnanzi al Castello, la sua maestosità ti rapisce. Un’aura di mistero lo avvolge e ti chiama a sé. La sua pianta ottagonale è scandita negli angoli da otto torri, anch’esse ottagonali. E’ un eccellente esempio di architettura medievale, anche se in realtà racchiude in sé elementi stilistici diversi: dallo stile romanico dei leoni dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dai fregi interni classici ai raffinati mosaici islamici. Il maniero fu fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia, tra il 1229 e il 1249, forse come residenza di caccia del monarca, soprannominato “Stupor Mundi” per la sua immensa cultura ed eclettismo. Con la caduta della dinastia sveva il castello fu adibito a carcere e dal XVII secolo rimase in stato di abbandono. Nel 1876 lo Stato Italiano lo ha riscattato e fatto restaurare: oggi è un magnifico monumento visitabile; l’ingresso è posto sul lato orientale, ed è incorniciato da un portale che fonde l’elemento gotico dell’arco a sesto acuto con la classicità della cuspide del timpano. Le sale interne sono otto per piano e si presentavano con le pareti rivestite di marmi antichi e i pavimenti rivestiti a mosaico. Il cortile interno anch’esso ottagonale è all’interno abbellito con la presenza di tre porte-finestre che vi si affacciano dal primo piano. Scoprirne gli interni è un’esperienza davvero emozionante.

Castel del Monde, la fortezza dei misteri