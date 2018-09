Idee viaggio, vacanze in Puglia, Bisceglie e il suo tesoro : il dolmen ‘La Chianca’

Bisceglie – città di poco più di 55mila abitanti in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia – non è caratterizzata solo mare e spiagge bellissime. Trattasi di una zona forse un po’ meno pubblicizzata delle altre location pugliesi, ma non per questo meno ricca di tesori d’arte, di importanza storica e archeologica, di una bellezza incredibile. Ecco perché vi consigliamo un itinerario turistico un po’ fuori dal canonico, così da farvi scoprire un tesoro della Puglia di cui in tanti ignorano l’esistenza.

Bisceglie e il suo tesoro : il dolmen ‘La Chianca’

Si tratta del dolmen ‘La Chianca’ sito a Bisceglie. Trattasi di un monumento megalitico funerario preistorico, risalente all’età neolitica ed eneolitica,presente in varie località dell’Europa e formato da una grande pietra piatta poggiante su poche altre pietre rudi, verticali, infisse nel suolo. Quello presente a Bisceglie ne è un esempio eccellente. Il dolmen ‘La Chianca’ è ubicato presso Lama Santa Croce ed è tra i più importanti d’Europa per dimensioni e bellezza; risale all’età del Bronzo. Per struttura appartiene alla tipologia della tomba a corridoio largo, composta da una cella sepolcrale e da un corridoio di accesso, dove furono rinvenuti un pendaglio in bronzo, delle stoviglie ed una brocca, repertati ed acquisiti poi dal museo archeologico di Bari. Sin dalla sua scoperta il monumento funerario è stato oggetto di studio da parte di archeologici e storici di tutto mondo e nel 2011 l’Unesco lo ha riconosciuto come ‘Patrimonio testimone di una cultura di pace per l’umanità’.

Il dolmen ‘La Chianca’ e i misteri dell’oltretomba

Il dolmen di Bisceglie custodisce da secoli i suoi misteri. Ancora ad esempio non è stato chiarito a cosa servissero le piccole aperture nei due lastroni laterali in pietra calcarea. Alcuni ipotizzano per lasciar colare il sangue delle vittime sacrificate all’interno, altri reputano che fossero finalizzate a permettere all’anima dei defunti di volare verso il cielo. Il dolmen la Chianca è sito nella campagna attorno a Bisceglie, tra rigogliosi uliveti e i resti di antichi casali; si trova a 5 km in direzione di Corato, ed è appunto composto da quattro lastre – tre confitte nel terreno e una che funge da copertura – che formano una camera sepolcrale. L’itinerario turistico che vi proponiamo suggerisce di raggiungere, a 2 km dal dolmen, la chiesa di Ognissanti nei pressi della torre di Pacciano, eccellente esempio di edificio cultuale a croce contratta databile tra l’XI e il XIII secolo.

