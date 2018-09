Idee viaggio, vacanze nel Lazio: Castel di Tora e il magico affaccio sul Lago del Turano

Due sono le manifestazioni gastronomiche che si svolgono a Castel di Tora e che ogni anno attirano numerosi turisti. La prima è la cosiddetta ‘Festa del Polentone’, tipica polenta condita con sugo magro, nella prima domenica di Quaresima; la seconda è la ‘Sagra degli Strigolizzi’, dove le donne del paese impastano farina e uova il sabato, la cuociono la domenica successiva e la distribuiscono in Piazza San Giovanni nella prima domenica di ottobre. Come non citare, poi, la festa religiosa del patrono dedicata a Sant’Anatolia, durante la quale una grande processione accompagna la statua della santa attraversando il lago, in direzione di Colle di Tora sul ponte che unisce i due borghi, al fine di trasportarla alla confraternita locale. Un percorso paesaggistico degno di nota: chi ha l’onore di trasportare la statua deve prima vincere un’asta, che è poi un’offerta per la parrocchia. La festa si conclude con il ‘Ballo della pantasima’, un fantoccio animato per le danze tra luminarie e mortaretti.