Idee viaggio, vacanze in Calabria: due mete imperdibili a Corigliano-Rossano

Il castello di Corigliano Calabro è una delle fortezze più belle d’Italia. Dalla sua torre un paesaggio mozzafiato da cui, sostengono alcuni, si può raggiungere anche la città di Taranto!

Gli interni dell edificio catapultano il visitatore nel passato, con i suoi soffitti affrescati, le sale degli specchi, agli arredamenti d’epoca e le stanze della tortura. Il castello risale all’XI secolo, è sito a Corigliano Calabro, nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Gli storici e studiosi lo hanno definito uno “fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell’Italia meridionale”.

Il castello di Corigliano Calabro: al suo interno si rivive la magnificenza del passato

La fortezza è provvista di ponte levatoio, circondato dal fossato, nell’antichità al riparo da scorribande e nemici. Imponente all’esterno, elegante negli interni con le stanze ricche di suppellettili e arredi di grande pregio. All’interno è raccontata la storia recente della famiglia del Barone Compagna, succeduto ai Sanseverino e ai Saluzzo. All’interno la cappella di San Agostino, luogo di preghiera sopra il cui altare si trova nella parete di fondo il trittico della Madonna delle Rose con ai lati Sant’Agostino e Sant’Antonio Abate. Al primo piano del castello si trovano le antiche prigioni, usate anche come dispense per la raccolta di acque piovane. Nel piano ammezzato c’è una cucina ottocentesca in ghisa fornita di pentole e tegami pregiati realizzati in Francia. Il visitatore può anche ammirare la stanza della caccia con utensili e trofei delle battute del barone. Qui anche il luogo dove venivano tenute le scorte delle munizioni e il forno che veniva usato per il riscaldamento del castello. Al terzo piano la camera da letto del barone e della baronessa, la stanza della musica, la sala di Apollo, la sala di Venere ed altre, le cui pareti sono sontuose e ricoperte di decorazioni in seta rossa damascata. Notevole la salda da pranzo con tavola apparecchiata con argenteria e vasellami di prestigio. Il Salone degli specchi vi lascerà senza fiato tanto è bello. Sulle pareti grandi specchi racchiusi in cornici di stucco dorato, eleganti divani imbottiti e ricoperti di raso e appesi al soffitto grandi e brillanti lampadari di Cristallo di Boemia. Insomma, percorrendo la stanza si viene catapultati nel passato, in una dimensione molto suggestiva, d’epoca.

Abbazia di Santa Maria del Patire, oasi di pace

A poco più di dieci chilometri dal castello, vi consigliamo di visitare anche il Monastero Santa Maria del Patire. L’abbazia fu fondata intorno al 1095 dal monaco e sacerdote Bartolomeo di Simeri e venne dedicata a “Santa Maria Nuova Odigitria”. In epoca normanna divenne uno dei più ricchi monasteri dell’Italia Meridionale. All’interno una biblioteca e uno scriptorium dove lavoravano monaci amanuensi per la trascrizione di antichi codici. Circondata dai pini, l’abbazia sorge in un’oasi di pace. La chiesa è ben conservata e, accanto, sono presenti i ruderi del campanile e del convento. Sul lato est del complesso, oltre il chiostro, c’è un belvedere che offre un panorama incantevole.