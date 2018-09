Idee viaggio, vacanze in Basilicata: Miglionico e il Castello di Malconsiglio

Dici Basilicata ed è impossibile non associare il pensiero all’immagine della meravigliosa Matera, simbolo stesso della Lucania. Una regione, questa, forse sottovalutata e per questo poco turistica, piacevole da scoprire in tutte le sue meraviglie naturalistiche ed architettoniche. Si parte da Matera, certo, ma non è l’unico luogo da vistare in questa splendida regione. Borghi, trekking ed escursioni sul Parco del Pollino o nella Murgia materana, boschi e distese di campi di grano, le Dolomiti Lucane, il Parco Nazionale del Pollino e diversi meravigliosi castelli. Ora che Matera ha ricevuto l’investitura di Capitale europea della Cultura 2019, maggiore è l’attenzione del mondo rivolta alla Lucania.

Miglionico e il suo Castello del Malconsiglio

Vi consigliamo di visitare Miglionico (Matera), un delizioso borgo che sorge su una collina tra i fiumi Bradano e Basento. Dominato dall’alto dal maestoso castello del Malconsiglio, che deve il suo nome alla storica Congiura dei baroni contro re Ferdinando I di Napoli. Ogni anno l’episodio rivive nell’omonima rievocazione storica riprodotta proprio all’interno del castello. Nell’area circostante sono state ritrovate tombe e vasi risalenti al VI sec. a.C. e questo dato fa ipotizzare che le origini del paese possano risalire ad una città preromana. Secondo alcune interpretazioni, il nome ‘Malconsiglio’ deve la sua origine alla sua fondazione da parte di Milone, un atleta di Crotone del VI secolo a.C., vincitore nella battaglia contro Sibari. Secondo altre ipotesi, invece, il Milone fondatore di Miglionico sarebbe stato, in realtà, Milone di Taranto, luogotenente di Pirro, che giunto in quel territorio della provincia materana avrebbe fondato una colonia militare cui diede quel nome. Il castello ha una struttura imponente, a parallelogramma, ed è fiancheggiato da sei torrioni, alcuni quadrati altri circolari.

Miglionico: la Riserva Naturalistia Oasi San Giuliano

A Miglionico vi consigliamo di visitare la chiesa madre di Santa Maria Maggiore, che custodisce preziose opere d’arte. Nel territorio circostante potrete inoltre visitare la Riserva Naturalistia Oasi San Giuliano, un lago artificiale originato dallo sbarramento del fiume Bradano, sito tra i comuni di Matera, Miglionico e Grottole. Si tratta di una delle aree protette della regione Basilicata, caratterizzata da una fascia di bosco e tratti fluviali a monte e a valle che rendono il paesaggio un incanto.