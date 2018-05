Idee viaggio estate 2018: Sri Lanka, una meta da vivere in famiglia

Lo Sri Lanka è una meravigliosa isola dove la natura è protagonista indiscussa, che incanterà i bimbi e ammalierà i grandi. Il tour è a date fisse, e solo per famiglie, l’itinerario ha una base stabilita e una serie di attività facoltative, che si possono decidere sul posto, assecondando così tempi ed energie secondo le esigenze dei più piccoli. Il tour è prenotabile anche per viaggi individuali, e il prezzo parte da 5010 euro per due adulti e un bambino e da 6240 euro per due adulti e due bambini, prevede 8 notti di soggiorno con pensione completa, voli internazionali e guida in italiano.

Perché scegliere lo Sri Lanka come idee viaggio estate 2018?

Tra le esperienze più suggestive è prevista la visita all’Orfanotrofio degli Elefanti di Pinnawela, che ospita oltre 70 animali ed è il più grande parco di questo tipo al mondo. I piccoli elefanti sono rimasti orfani perché i loro genitori sono stati vittime dei bracconieri o hanno avuto incidenti o conflitti con i contadini dei villaggi, e qui hanno trovato una nuova casa e qualcuno che si occupa di loro. Naturalmente c’è la possibilità di provare l’ebbrezza di un passaggio a dorso di elefante… E sembrerà di trovarsi dentro ad una favola al Minneriya National Park. Questo Parco nazionale è uno dei posti migliori in Sri Lanka per avvistare elefanti, pavoni, bufali, cervi e coccodrilli. Al suo interno è presente un grande lago, dove gli animali si radunano per abbeverarsi, e si può ammirare la loro quotidianità.

Cosa visitare in Sri Lanka

Si può effettuare la visita al sito storico di Polonnarwa in bicicletta, e ancora entrare nel parco nazionale di Yala per un safari in Jeep 4×4. Il Parco nazionale di Yala è il più visitato e il secondo maggiore parco nazionale dello Sri Lanka. Quasi mille kmq di meraviglia, che ospita un’incredibile varietà di animali selvatici: tra questi 215 specie di uccelli incluse sei specie endemiche dello Sri Lanka. Vanta anche la più alta densità di leopardi al mondo. Verso il termine del tour ci si sposta verso il mare… per un po’ di relax, ma anche per avvistare le balene, e una specie molto rara di tartarughe marine, dette di Kosgoda. Chissà quante avventure da raccontare al rientro!