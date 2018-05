Idee viaggio estate 2018, le vacanze al Lido di Venezia in attesta del Festival del Cinema

Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero dell’Ambiente (www.veneziaeilsuolido.it) e la spiaggia del Lido vanta ben due bandiere: la classica bandiera blu, garanzia di perfetta balneabilità, e anche la bandiera verde, assegnata dai pediatri. Ciò significa che i bambini al Lido possono vivere una vacanza balneare e sportiva con i genitori in assoluta tranquillità: i fondali sono bassi e sicuri e non vi sono onde alte.

Lido di Venezia, le spiagge

“Il Lido di Venezia”, ha sottolineato Michela Cafarchia, presidente del Consorzio Venezia e il suo Lido, “ha 10 chilometri di spiagge premiate quest’anno per la nona volta consecutiva con la Bandiera Blu e un’Oasi Wwf agli Alberoni, con una pineta di circa 30 ettari alle spalle delle dune”. Dagli eleganti capanni degli stabilimenti balneari nei pressi del Casinò ai grandi spazi liberi e selvaggi degli Alberoni, le spiagge del Lido sono una piacevole scoperta.

Lido di Venezia: le isole dell’Arcipelago

Il Lido di Venezia è il punto di partenza ideale per scoprire le isole dell’arcipelago nord, dalle più famose come Torcello, Murano e Burano, alle più segrete e sorprendenti. Chi è in cerca di un luogo intimo fuori dal tempo, si innamorerà di San Francesco del Deserto, dove si ritiene sia passato il santo di Assisi nel 1220.