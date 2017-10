Idee viaggio capodanno 2018: le mete più calde dell’inverno

L’inverno si avvicina e, per molti, rappresenta anche il momento delle vacanze o di prendersi qualche giorno di pausa dalla routine quotidiana. Quest’oggi vi proponiamo quindi le idee di viaggio per il capodanno 2018 ma anche per il periodo invernale: nella selezione, infatti, le mete più calde dell’inverno.

“Qualunque sia la scelta, il comune denominatore rimane il canale Internet” – ha spiegato Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it illustrando le abitudini sempre più “smart” dei viaggiatori, soprattutto quelli che scelgono i mesi invernali per allontanarsi dalle città. Ma quali sono le mete più calde in vista di capodanno 2018 e dell’inverno? Stando ai dati raccolti la SpeedVacanze.it le destinazioni preferite sono Rio de Janeiro, Caraibi, Kenya, Cuba, Messico ed Isole Cayman.

“Tutte le nostre proposte stanno registrando un boom di prenotazioni, ma i viaggi più richiesti sono quelli che consentono di fuggire dall’inverno e ritrovare l’atmosfera dell’estate, a prezzi competitivi. Con l’eccezione del Ponte dell’Immacolata in Lapponia, che essendo un viaggio veramente esperienziale sta riscontrando un boom di richieste, sono infatti i viaggi verso le mete più calde ad andare per la maggiore” – ha commentato ancora il direttore generale di SpeedVacanze.it. In particolare, sembra che gli italiani si concederanno almeno tre giorni di vacanza già a partire dal mese di dicembre: tra le mete più richieste Zanzibar ed il Kenya. Per Capodanno 2018 invece, il viaggio che va per la maggiore è quello a Rio de Janeiro dove allo scoccare della mezzanotte gli italiani si fanno conquistare dal rito scaramantico del salto delle 7 onde e dove specialmente in questo periodo l’esperienza spiaggia ha un appeal particolare.