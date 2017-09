Idee viaggio autunno 2017, il metodo “Termesana” per coinvolgere corpo e mente

Per le idee viaggio autunno 2017 ci si può affidare alla Spa Termesana del Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto in Val Fiscalina. Un vero e proprio metodo Termesana, che si basa sull’acqua sulfurea abbinata a: movimento, erbe alpine, equilibrio e alimentazione. Un percorso di rigenerazione fisico e mentale che coinvolge tutta la persona.

Salute & Benessere

Il metodo Termesana promette una rigenerazione fisica e mentale per una sosta di totale benessere. È proprio da questo principio che nasce il pacchetto “Bad Moos Salute & Benessere” valido fino al 5 novembre 2017. L’offerta comprende: 4 pernottamenti in mezza pensione, Grotta Sulfurea per 2 persone, Bagno tradizionale di fieno per 2 persone, 1 Energy Detox a persona, programma giornaliero di attività “Move & Balance”. È possibile godere dei benefici della Grotta Sulfurea, dove l’acqua ricca di zolfo e sali minerali penetra nell’organismo sotto forma di vapore con effetti particolarmente positivi su pelle e vie respiratorie. Da non perdere, inoltre, l’Energy Detox, una tecnica di drenaggio unica che aiuta a stimolare il metabolismo e infonde nuova energia ai tessuti. Il corpo ritrova il suo riequilibrio energetico e la sua armonia a favore del risultato estetico.

Beauty & Balance

La Spa Termesana, inoltre, presenta un’ampia offerta di trattamenti benessere. Tra questi, particolarmente indicato per lei è il trattamento Pelle di Seta, un piacevole massaggio con una crema scrub le cui micro particelle aiutano a eliminare le cellule superficiali per un’ottima rigenerazione della pelle. Per il viso il trattamento Energy Luxury Woman è un programma intensivo di bellezza per la rigenerazione cellulare di viso, collo e decolleté. Un trattamento a forte azione rivitalizzante ed energizzante, perfetto per ridare luce naturale, freschezza e nuova vitalità al viso. Fra i trattamenti specifici per lui troviamo il Fango minerale Bad Moos che comprende una nebulizzazione d’acqua solfata sulla pelle e una serie di impacchi che uniscono le proprietà benefiche dell’alga laminaria digitata a quelli dell’argilla e i benefici cosmetici e aromaterapici di diverse miscele di oli essenziali.