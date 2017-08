Idee viaggio a settembre, 4 soluzioni per vivere il sogno di una vacanza da celebrity

Idee viaggio a settembre? Onefinestay, il pioniere dell’ospitalità di lusso nelle case private, ha selezionato 4 delle sue Collections tra le destinazioni più affascinanti al mondo dove potrete trascorrere le vostre vacanze di settembre come una vera e propria celebrity. Ecco quali sono le soluzioni proposte…

Cannes- La Bocca

Nella città sulla costa francese è possibile immergersi nell’atmosfera glamour dello star system. Sede del festival del cinema, per anni è stata la meta preferita di icone quali Brigitte Bardot e Claudia Cardinale. Perché non approfittare allora di una casa da celebrity con un ampio terrazzo con giardino e piscina a due passi dal mare? Il Vega Luna, il lido della Croisette frequentato anche dal jetset nei giorni del Festival, è a pochi km di distanza.

Villa con piscina, 8 camere da letto e 6 bagni a partire da 1116 euro a notte.

The Hamptons- Meadow Lane Estate

Se ai richiami retrò del cinema anni 50 preferite calarvi nei set delle serie tv americane, allora gli Hamptons – dove è ambientato Royal Pains – fanno al caso vostro. Questa casa si affaccia direttamente sull’oceano e grazie alla piscina e al suo campo da tennis è possibile passare una vacanza all’insegna del relax e del divertimento e magari invitare qualche celebrity newyorkese per una partita. Villa con piscina, 9 camere da letto e 12 bagni del costo approssimativo di 3800 euro a stanza per notte.

Palm Springs: Crestview Drive

C’è chi a settembre ama prolungare la stagione estiva con il caldo della California del Sud. Palm Springs è stata la meta preferita di divi come Frank Sinatra, Liz Taylor e Clark Gable: ma ancora oggi non mancano aneddoti e rumors sulle celebrities. E se anche voi volete una vacanza da VIP, occorrono pochi ingredienti: un ampio terrazzo dove prendere il sole di fronte alla Valle di Choachella e una magnifica piscina esterna per un momento di relax. Villa con piscina, 3 camere da letto e 3 bagni a partire da 1000 euro a notte.

Edimburgo: St Colme street

In molti forse non sanno che Edimburgo è una città a cui star, scrittori di fama e registi cinematografici sono molto affezionati: J.K.Rowling si è ispirata alle strade scozzesi per il suo celebre bestseller Harry Potter. L’atmosfera magica si respira fin da subito anche nella casa di onefinestay: negli arredi accuratamente selezionati e nell’utilizzo del marmo nero. Villa con 4 camere da letto e 3 bagni a partire da 812 euro a notte.