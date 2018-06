Idee viaggi: il Resort di lusso Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah: relax e comfort 5 stelle

Resort di lusso, Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah: vacanza a 5 stelle, ogni comfort relax assicurato. Lussuosa destinazione balneare degli Emirati Arabi,circondata dalle azzurre acque del Golfo Arabo. La struttura alberghiera si erge davanti a pochi metri dal mare, offre dunque agli ospiti accesso ad una enorme spiaggia privata dalla sabbia finissima. All’interno una Spa lussureggiante e camere e suite dal design elegante e raffinato. Dal Waldorf Astoria Dubai Palm JumeirahPer si possono facilmente raggiungere le principali attrazioni della città.

L’hotel mette a disposizione degli ospiti la Spiaggia privata, un Centro Benessere, la Piscina, Ristoranti e Bar, un elegante ed ampio giardino, WiFi nelle aree comune e il Servizio in camera. La struttura consta di 319 camere, la tassa di soggiorno da pagare in loco è di circa 20 DHS / giorno / persona. (Nota bene: trattasi di prezzo indicativo che potrebbe essere modificato dalle autorità locali).

Degna di nota la Camera King Superior con vista mare parziale oppure la Camera King Deluxe con vista skyline oppure ancora la Camera Deluxe Queen con vista skyline e mare. Ogni camera del Resort è dotata di TV 42”, Macchina per il caffè, Connessione WiFi, Aria condizionata. Per ciò che concerne la ristorazione il trattamento previsto è di mezza pensione. Il Waldorf Astoria offre un’ampia scelta per le vostre cene a Dubai con diversi ristoranti: il Social by Heinz Beck diretto dallo Chef Heinz Beck premiato con 3 stelle Michelin, vi offre il meglio della cucina europea, il LAO per gli amanti della cucina asiatica contemporanea; poi il Mezzerie, ristorante che offre la gustosa cucina locale regionale. Ancora, il Palm Avenue, locale moderno nel centro dei giardini dell’hotel, mentre il Peacock Alley è un luogo ideale per la pausa pomeridiana. Di grande pregio il Serafina Bar, locale dalla tipica ambientazione rinascimentale italiana.

Per gli amanti del benessere psicofisico e del fitness la struttura consta di spazi dedicati alla cura del proprio corpo. Per chi volesse concedersi momenti di puro relax nel totale lusso che contraddistingue il Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, c’è la possibilità di usufruire della Spa interna dal design classico e raffinato con massaggi e percorsi termali rigeneranti. Le attività che si possono praticare all’interno della struttura sono inoltre il Tennis, il Fitness e la spiaggia e il mare.