Idee viaggi estate 2018, un sogno chiamato Thailandia

Rappresenta uno dei sogni esotici per eccellenza, la Thailandia, per una vacanza dove protagonisti sono mare, relax e voglia di divertirsi. Scegliere KiboTours significa affidarsi allo specialista italiano del Sud Est Asiatico, e che vede nella Thailandia la propria destinazione bestseller. Proprio per questo ha messo a punto tante e diverse combinazioni di tour e soggiorni, di durata variabile dai 9 ai 12 giorni, fino ai 15 dell’itinerario classico (estendibile) per andare incontro alle più varie esigenze di tempi, e budget. Il tutto, naturalmente, sempre organizzato con la garanzia di qualità KiboTours.

Le partenze sono previste dal 20 luglio al 20 agosto, a scelta, con alcune date fisse per gli itinerari di gruppo e le offerte speciali. Nel mondo KiboTours ogni viaggio è una scoperta. Qualche esempio? Una combo classica può essere qualche giorno nella colorata e vivace Bangkok e una settimana di relax a Koh Samui o Phuket (da 1590 a 4490 euro a persona, a seconda della categoria di hotel). Oppure fare tris con Bangkok, Koh Samui e, a scelta, la nota Koh Phangan o la selvaggia Koh Tao (con prezzi da 1995 a 2885 euro a persona).

I tour sono pensati per chi vuole unire l’avventura alla vacanza mare, e scoprire la Thailandia attraverso una conoscenza più approfondita, i prezzi vanno da 2145 a 2345 euro a persona. Il comune denominatore è la voglia di partire per una destinazione straordinaria, da vivere in totale spensieratezza, pensa a tutto KiboTours. I tour e le combinazioni soggiorno sono prenotabili nelle agenzie convenzionate KiboTours.