Idee viaggi 2018: matrimonio dei sogni ai Caraibi con l’offerta di Sandals Resorts

Sandals Resorts propone ai suoi ospiti 8 temi di riferimento personalizzabili, cui le coppie possono ispirarsi per realizzare il matrimonio dei loro sogni in 5 semplici step. Il primo servizio è la piattaforma di consultazione Wedding Styler, che permette di visionare da remoto location, addobbi floreali, combinazioni di colori ed elementi del décor per scegliere con calma cosa soddisfa le esigenze dei futuri sposi. Una volta prenotata la location perfetta per il fatidico ‘sì’, i futuri sposi vengono dunque contattati direttamente dagli esperti Wedding Planner di SRI via telefono o tramite il servizio Virtual Wedding Planner Experience, al fine di definire insieme tutti i dettagli dell’allestimento in base al tema preferito e alle specifiche esigenze della coppia.

Sandals Resorts offre alle coppie la più romantica esperienza Luxury Included® dei Caraibi. Sedici le strutture situate in Giamaica, Antigua, St. Lucia, Bahamas, Barbados e Grenada; Sandals Resorts le ha realizzate per offrire ai clienti una variegata offerta di servizi esclusivi come quello del maggiordomo con personale formato nelle esclusive English Guild of Professional Butlers; un’ampia scelta di ristoranti, vini e liquori pregiati; Aqua Center con certificazioni e programmi di addestramento PADI®; wi–fi disponibile sia nelle camere che in spiaggia e il Matrimonio Gratuito. Insomma, un pacchetto completo e d’eccezione, che rende i Sandals Resorts le sedi ideali per nozze da sogno, rinnovo dei voti e lune di miele indimenticabili.

L’offerta di SRI dedicata agli sposi prevede poi Wedding Essentials, la cerimonia di nozze gratuita per soggiorni minimi di 3 notti, e un Premium Bonus di 1.550$ che garantisce riduzioni su diversi servizi applicabili durante il soggiorno (per prenotazioni di almeno 6 notti). Eccoli i nuovissimi otto temi di riferimento per le cerimonie Wedding di Sandals Resorts International:

White Romance – bianco dominante e addobbi iper-romantici per cerimonie semplici ed eleganti When in the Tropics – ambientazione tropicale per matrimoni incorniciati dai colori vivaci e dalla natura lussureggiante del Caribe Signature Statement – un grande classico dove l’unico protagonista è il momento del “Sì” Modern Love – audace e colorato, è lo stile ideale per coppie alla ricerca di originalità e freschezza Love in Blossom – allestimento boho-chic nei meravigliosi giardini dei resort, avvolti dai profumi e colori dell’isola Coastal Living – per cerimonie frizzanti come la brezza marina Island Chic – ambientazione elegante e in perfetta sintonia con la natura Caribbean Breezes – stile shabby-chic e atmosfere eteree per cerimonie uniche e romanticissime

(Photo Credits Pixabay)