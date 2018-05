Idee viaggi 2018: i migliori hotel per lune da miele da principesse

Gli esperti di Hotels.com® hanno raccolto una selezione degli hotel più adatti ad una principessa. Andiamo a scoprire quali sono? Ecco i migliori selezionati dal sito di booking:

Namibia, Winhoek Game Camp, Winhoek, Namibia

Questo boutique hotel a conduzione familiare offre agli ospiti lussuose sistemazioni con angolo cottura in mezzo alla natura. A pochi passi dalle comodità della capitale della Namibia, Windhoek, l’hotel organizza anche visite al Parco Nazionale Etosha, a Sossusvlei e a Swkapmund. Al Windhoek Game Camp avrai a tua disposizione comfort e natura selvaggia. Se quello che desideri è rilassarti completamente, perché non prendere il sole vicino alla piscina all’aperto del campo, o goderti un tradizionale Braaivleis (grigliata di carne) con la tua amata.

Irlanda, Milltown House, Kerry

Dirigiti a Dingle, sulla costa occidentale dell’Irlanda, dove potrai ammirare una splendida vista dalle scogliere che si affacciano sul mare turchese e le case rustiche dai colori vivaci. Sede di numerosi pub locali, è un luogo ideale per le coppie in luna di miele per godersi una fetta autentica d’Irlanda. Soggiorna a Milltown House, un’affascinante struttura che si affaccia sulla penisola di Dingle, per una pausa romantica sull’acqua.

Italia, Cristina Hotel, Sorrento, Italia

Nascosto tra la costa e le colline, l’Hotel Cristina offre una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Gli ospiti possono rilassarsi su ampie terrazze e godersi la serenità del giardino circondato da ulivi secolari, mentre si godono le vista panoramica. In serata, si può fare un giro per le antiche città di Sant’Agnello o Sorrento e assaggiare alcune tra le tante prelibatezze che l’Italia ha da offrire.